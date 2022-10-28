Dolara endeksli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırması hız kazandı. FED faiz kararı beklenirken doların güncel alım fiyatı 18,6006 TL oldu. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 28 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 656,86 TL'den alınıyor ve 549,01 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 812,00 TL, satışı ise 697,83 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 933,22 TL'den alınırken 906,39 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı ekim ayında yapılmayacak. Bir sonraki toplantı 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz toplantısında alınan faiz kararının 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

