FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

30.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları düğünü olanlar ya da altın bileziği yatırım amaçlı kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dolara endeksli olan altın, dolarla beraber hareket ediyor. Son zamanlarda ise gözler, doların yönünü belirleyecek FED faiz toplantısına çevrildi. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 30 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Piyasaların yönünü belirleyecek FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sonuçların ise Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanması bekleniyor. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 30 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 545,41 TL'den alınıyor ve 653,99 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 691,03 iken satışı ise 805,00 TL'dir.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 900,55 TL'den alınıyor ve 929,02 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 isme borsada işlem yasağı getirildi!18 isme borsada işlem yasağı getirildi!
EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyorEYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAvrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Altın altın bilezik dolar

En Çok Okunan Haberler

Tsubasa görse bu golü kıskanır!

Tsubasa görse bu golü kıskanır!

Milyonları gözyaşlarına boğdu! 'Can veriyordum koltukta'

Milyonları gözyaşlarına boğdu! 'Can veriyordum koltukta'

Asgari ücret endeksli 'En düşük emekli maaşı' formülü!

Asgari ücret endeksli 'En düşük emekli maaşı' formülü!

Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Tarih verildi...

Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Tarih verildi...

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

İkinci bir kiraya dönüştü! Durum AVM'lerde daha kötü: Tam 2 katı

İkinci bir kiraya dönüştü! Durum AVM'lerde daha kötü: Tam 2 katı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.