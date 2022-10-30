14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 30 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Piyasaların yönünü belirleyecek FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sonuçların ise Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanması bekleniyor. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 30 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 545,41 TL'den alınıyor ve 653,99 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 691,03 iken satışı ise 805,00 TL'dir.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 900,55 TL'den alınıyor ve 929,02 TL'den satılıyor.

