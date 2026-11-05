Bir şikayetle gerçek ortaya çıktı! İade restinin bedeli ağır oldu

Samsun'da satın aldığı ürünü iade etmek isteyen bir tüketici, mağazanın yüzde 50 indirim kampanyasını gerekçe göstererek iade talebini reddetmesi üzerine CİMER'e başvurdu. İşletmeden aldığı “Git şikayet et” yanıtının ardından yapılan denetimlerde 10 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi. Mağazaya idari para cezası uygulanırken, 5 ürünle ilgili indirim uygulamaları da Reklam Kuruluna taşındı.

Samsun'da bir mağazada yaşanan iade anlaşmazlığı, tüketicinin yaptığı şikayetle resmi denetime dönüştü. İddiaya göre, satın aldığı ürünü geri vermek isteyen vatandaşa, mağazada yüzde 50 indirim kampanyası bulunduğu ve bu nedenle hiçbir ürünün iade alınmadığı söylendi. İşletme yetkililerinin tüketiciye “Git şikayet et” şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Tüketici, iade talebinin reddedilmesinin yanı sıra satın aldığı ürünün internette yüzde 50 indirim uygulanmış fiyatından dahi daha düşük bir bedelle satıldığını fark etti. Yaşadığı durumu CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığına ileten vatandaşın başvurusu üzerine ilgili ekipler harekete geçti.

CİMER ŞİKAYETİ SONRASI 400 ÜRÜN İNCELENDİ

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başvuru üzerine 2 Kasım 2026 tarihinde şikayete konu mağazada denetim yaptı. Kırtasiye, temizlik ve züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu işletmede toplam 400 ürün kontrol edildi.

İncelemeler sonucunda 10 ürünün Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası kesildi.

Denetimlerde fiyat etiketlerinin yanı sıra indirim kampanyalarına ilişkin eksiklikler de belirlendi. Mağazada satılan 5 üründe indirimli satışların hangi tarihlerde başlayıp sona ereceğine dair bilginin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca kampanya öncesinde geçerli olan fiyatların ispatlanamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine işletme hakkında Reklam Kuruluna sevk işlemi yapıldı.

BAKANLIKTAN 81 İLDE DENETİM MESAJI

Yaşanan olay, tüketiciler tarafından yapılan başvuruların işletmelere yönelik denetimlerdeki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında tüketici haklarının korunması amacıyla Türkiye genelindeki 81 ilde denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşlara şikayet etmelerini söyleyen işletmelere karşı da gerekli işlemlerin uygulanacağı mesajı verildi. Böylece tüketicinin CİMER üzerinden yaptığı başvuru, mağazadaki mevzuata aykırılıkların tespit edilmesiyle sonuçlandı.