Bir şikayetle gerçek ortaya çıktı! İade restinin bedeli ağır oldu

Samsun'da satın aldığı ürünü iade etmek isteyen bir tüketici, mağazanın yüzde 50 indirim kampanyasını gerekçe göstererek iade talebini reddetmesi üzerine CİMER'e başvurdu. İşletmeden aldığı “Git şikayet et” yanıtının ardından yapılan denetimlerde 10 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi. Mağazaya idari para cezası uygulanırken, 5 ürünle ilgili indirim uygulamaları da Reklam Kuruluna taşındı.
Samsun'da bir mağazada yaşanan iade anlaşmazlığı, tüketicinin yaptığı şikayetle resmi denetime dönüştü. İddiaya göre, satın aldığı ürünü geri vermek isteyen vatandaşa, mağazada yüzde 50 indirim kampanyası bulunduğu ve bu nedenle hiçbir ürünün iade alınmadığı söylendi. İşletme yetkililerinin tüketiciye “Git şikayet et” şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.
Tüketici, iade talebinin reddedilmesinin yanı sıra satın aldığı ürünün internette yüzde 50 indirim uygulanmış fiyatından dahi daha düşük bir bedelle satıldığını fark etti. Yaşadığı durumu CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığına ileten vatandaşın başvurusu üzerine ilgili ekipler harekete geçti.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başvuru üzerine 2 Kasım 2026 tarihinde şikayete konu mağazada denetim yaptı. Kırtasiye, temizlik ve züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu işletmede toplam 400 ürün kontrol edildi.
İncelemeler sonucunda 10 ürünün Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası kesildi.
Denetimlerde fiyat etiketlerinin yanı sıra indirim kampanyalarına ilişkin eksiklikler de belirlendi. Mağazada satılan 5 üründe indirimli satışların hangi tarihlerde başlayıp sona ereceğine dair bilginin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca kampanya öncesinde geçerli olan fiyatların ispatlanamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine işletme hakkında Reklam Kuruluna sevk işlemi yapıldı.
Yaşanan olay, tüketiciler tarafından yapılan başvuruların işletmelere yönelik denetimlerdeki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında tüketici haklarının korunması amacıyla Türkiye genelindeki 81 ilde denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşlara şikayet etmelerini söyleyen işletmelere karşı da gerekli işlemlerin uygulanacağı mesajı verildi. Böylece tüketicinin CİMER üzerinden yaptığı başvuru, mağazadaki mevzuata aykırılıkların tespit edilmesiyle sonuçlandı.
VATANDAŞA “GİT ŞİKAYET ET” DİYEN İŞLETMENİN DİLEĞİ GERÇEK OLDU. VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ, CİMER BİZE YÖNLENDİRDİ, BAKANLIĞIMIZ GEREĞİNİ YAPTI😎 SAMSUN'DA BİR DENETİMDE 10 ÜRÜNDE YÖNETMELİĞE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ, İDARİ İŞLEM UYGULANDI. 2605877496 numaralı CİMER başvurunuza istinaden, Samsun Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince 02.11.2026 tarihinde şikâyetinize konu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde; 🔹 400 adet kırtasiye, temizlik ve züccaciye ürünü incelenmiş, 10 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edilerek işletme hakkında idari para cezası uygulandı. 🔹 Ayrıca 5 üründe indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, kampanya öncesi fiyatların ise ispatlanamadığı belirlenmiş; ilgili işletme hakkında Reklam Kuruluna sevk edilmiştir. Tüketicimizin hakkını korumak için Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi benim baba ocağım olan Samsun'da da görev başındayız. Tüm hemşehrilerime selamlarımla… “Git nereye şikayet edersen et” devrini kapatıyoruz inşallah! @ticaret— Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) November 5, 2026
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