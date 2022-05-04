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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

04.05.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları hem yatırım yapmak isteyen hem de düğünlerde yakınlarına takı takmak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 3 Mayıs 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları, dolar fiyatlarının hareketlenmesiyle birlikte değişiklik gösterdi. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu sorusunun yanıtı, binlerce döviz ve altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bir yatırım aracı olarak bilinen altın bilezik fiyatları, doların değişiklik göstermesiyle fiyatlarda farklılığa gidebiliyor. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

bilezik fiyatları

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 491,33 TL'den alınıyor ve 593,08 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 648,60 TL, satışı ise 736,00 TL'dir.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 812,66 TL'den alınıyor ve 844,00 TL'den satılıyor.

GRAM VE ONS ALTIN NE KADAR?

Gram altın 888,67 TL'den alınıyor ve 888,86 TL'den satılıyor. Ons altının dolar bazında alışı 1.865,45 TL oldu. Türk Lirası bazında alışı ise 27.655,48 TL'dir.

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