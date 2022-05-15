FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 15 Mayıs Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

15 Mayıs Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

15.05.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 901 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 15 Mayıs'ta gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 15 Mayıs 2022 altın fiyatları...

15 Mayıs Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırıcımlar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 899,59 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.492 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 15 Mayıs 2022 Pazar günü altın fiyatları...

15 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

15 Mayıs Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 899,59 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 901,68 lira satış fiyatı 901,99 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.022,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.943,00 TL satış fiyatı 6.035,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.022,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.976,00 TL alış ve 3.028,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.511,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Mayıs itibariyle 1.488,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.514,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?
Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesiRize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi
Konuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdularKonuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdular
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

Altın için Wall Street'ten dikkat çeken tahmin

Altın için Wall Street'ten dikkat çeken tahmin

Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.