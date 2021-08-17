17 Ağustos 2021 Salı altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan altın bileziklerin fiyatı, ons altının bu haftaya durağan başlaması ile yatay seyrediyor. Geçen hafta bin 678 dolar seviyesine iğne atan ons altın, gram altının da 464 TL seviyesine kadar geri çekilmesine neden olmuştu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

14 ayar saf altın 276,99 TL'den alınıp 277,25 TL'den satılıyor.

18 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

18 ayar saf altının alışı 354,75, satışı ise 355,08 TL'den gerçekleşiyor.

22 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

22 ayar saf altın 443,19 TL'den alınıp 443,61 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 485,95 TL seviyesinden alınıp, 486,41 TL seviyesinden satılıyor. Gram altın, ons altındaki hareketlilik ile birlikte geçtiğimiz hafta 464 TL seviyelerine kadar hızla geri çekilmişti.

ONS ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftanın başında bin 677 dolar seviyelerine iğne atan ons altın bin 786 dolardan alınıp bin 786 dolardan satılıyor.

