Karadeniz'in incir türlerinin genetiği koruma altına alındı

KTAE, Karadeniz Bölgesi'ndeki incir türlerini ortaya çıkarmak ve genetiğini koruma altına almak için 2018 yılında Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin'deki incir türlerinden tohumlar topladı.

Bafra ilçesinde oluşturulan incir bahçesine dikilen tohumlar ilk meyvelerini vermeye başladı. Genetikleri koruma altına alınan incir türlerinin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar da yapılıyor.

Enstitü müdürü İlyas Deligöz, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nin incir seleksiyonu için Bafra'da bahçe kurduklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki yerel incirleri toplayıp burada muhafaza ettiklerini belirten Deligöz, "Bu yerel türlerin kaybolmasını önlemek ve bunlardan farklı seleksiyon amaçlarına göre çeşitlerini geliştirerek hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla burada birbirinden farklı 16 genotip bulunmaktadır. Bu genotipler Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Artvin illerinden toplandı." dedi.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda gelecek ay içinde biri sofralık, biri reçellik, biri hem sofralık hem de reçellik olmak üzere üç çeşidi ve şubat ayında da iki sofralık çeşidi tescile sunacaklarını anlatan Deligöz, şunları kaydetti:

"Tescil edildikten sonra da artık fidanların üretimi, üreticilerimize dağıtımı ile ilgili çalışmaları yapmış olacağız. Bu tür çalışmalar önemli. Çünkü artık küresel ısınma ve iklim değişiklikleri bazı genotiplerin kaybolmasına yol açıyor. Biz sadece incir değil diğer meyve çeşitlerinde, bazı sebze tohumlarında da yine aynı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem kaybolmasının önüne geçmek hem de üreticilerimize ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz."