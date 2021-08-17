17 Ağustos 2021 Salı altın fiyatları! Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?

Düğün, takı veya yatırım amaçlı kullanılan altın, dolarda görülen değer kaybı ile birlikte son günlerde çalkantılı seyrediyor. Haftaya bin 780 dolar seviyesinden başlayan ons altın geçtiğimiz gün bin 787 dolara yükseldi ve günü kapattı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta bin 677 seviyesine iğne atan ons altının alışı bin 786,17, satışı ise bin 786,58 TL.

GRAM ALTIN

Geçen hafta 464 seviyesine iğne atan ve Türk yatırımcıları tarafından en çok tercih edilen gram altın 485,95 TL'den alnıp 486,41 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 485,72 TL'den alınıp 485,83 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 777,52, satışı ise 795,28 TL. Yarım altın 1.550,19 TL'den alınıyor, 1.590,56 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını alışı 3.227,00, satışı 3.275,00 TL. Gremse altın 7.775,25 TL'den alınıp 7.952,80 TL'den satılıyor. Ata altın ise 3.207,29 TL'den alınıyor 3.288,13 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.744,88, satışı 16.051,53 TL. İkibuçuk altın 7.775,25 TL'den alınıp 7.899,30 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.110,10, satışı 3.171,39 TL.

