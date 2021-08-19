FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 19 Ağustos 2021 Perşembe altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

19 Ağustos 2021 Perşembe altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

19.08.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün bin 793 dolara kadar yükselen ons altın günü bin 787 dolardan kapattı. Geçtiğimiz iki gündür benzer hareketler sergileyen ons altın güne 0,50'lik değer kaybı ile başladı. Dolar ise güne 0,37'lik yükselişle başladı. Bu nedenle gram altın henüz yatay seyrini koruyor. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

Yatırımcılar, altını takı olarak kullanacaklar veya düğünü olanlar altın fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Ons altında ve dolarda görülen ani hareketler altın fiyatlarına etki ediyor. Ons altın güne 0,50'lik düşüş, dolar ise 0,37'lik yükselişle başladı. Bu yüzde gram altın henüz yatay seyrediyor. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Haftaya bin 780 dolardan başlayan ons altın bin 795 dolara iğne attı. Güne yüzde 0,50'lik düşüşle başlayan ons altın bin 777 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcıların gözdesi gram altında onstaki düşüş ve dolardaki yükseliş nedeniyle ani bir hareket görülmedi. Gram altın yüzde 0,18'lik düşüş ile 484 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altının alışı 484,39, satışı ise 484,45 TL. Çeyrek altın 779,99 liradan alınıp 797,80 liradan, yarım altın ise 1.555,11 liradan alınıp 1.595,61 liradan satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.233,00 TL'den alınıyor, 3.282,00 TL'den satılıyor. Gremse altının alışı 7.799,92, satışı 7.978,03 TL. Ata altın 3.217,47 TL'den alınıp 3.298,56 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.794,84 liradan alınıyor ve 16.102,45 liradan satılıyor. İki buçuk altının alışı 7.799,92, satışı 7.924,36 lira. Ziynet altın ise 3.119,97 TL'den alınıyor ve 3.181,45 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştüÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştü
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyorBu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Aksa Enerji cirosunu yüzde 37 artırdıAksa Enerji cirosunu yüzde 37 artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek

Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.