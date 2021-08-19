19 Ağustos 2021 Perşembe altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Yatırımcılar, altını takı olarak kullanacaklar veya düğünü olanlar altın fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Ons altında ve dolarda görülen ani hareketler altın fiyatlarına etki ediyor. Ons altın güne 0,50'lik düşüş, dolar ise 0,37'lik yükselişle başladı. Bu yüzde gram altın henüz yatay seyrediyor. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Haftaya bin 780 dolardan başlayan ons altın bin 795 dolara iğne attı. Güne yüzde 0,50'lik düşüşle başlayan ons altın bin 777 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcıların gözdesi gram altında onstaki düşüş ve dolardaki yükseliş nedeniyle ani bir hareket görülmedi. Gram altın yüzde 0,18'lik düşüş ile 484 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altının alışı 484,39, satışı ise 484,45 TL. Çeyrek altın 779,99 liradan alınıp 797,80 liradan, yarım altın ise 1.555,11 liradan alınıp 1.595,61 liradan satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.233,00 TL'den alınıyor, 3.282,00 TL'den satılıyor. Gremse altının alışı 7.799,92, satışı 7.978,03 TL. Ata altın 3.217,47 TL'den alınıp 3.298,56 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.794,84 liradan alınıyor ve 16.102,45 liradan satılıyor. İki buçuk altının alışı 7.799,92, satışı 7.924,36 lira. Ziynet altın ise 3.119,97 TL'den alınıyor ve 3.181,45 TL'den satılıyor.

