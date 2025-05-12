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2 önemli gelişmenin etkisiyle... Borsa günün ilk yarısında yükseldi! Tek kaybettiren o oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,95 değer kazanarak 9.667,5 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,35 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi ile yurt içinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9.709 puana kadar yükseldi.

2 önemli gelişmenin etkisiyle... Borsa günün ilk yarısında yükseldi! Tek kaybettiren o oldu

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 276,98 puan ve yüzde 2,95 artışla 9.667,5 puana yükseldi.

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TEK KAYBETTİREN SEKTÖR O OLDU

Toplam işlem hacmi 67,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,2, holding endeksi yüzde 3,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,35 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu.

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9.709 PUANA KADAR YÜKSELDİ

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi ile yurt içinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9.709 puana kadar yükseldi.

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Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
140.6
5.873.545.871,20
% -5.76
13:22
YKBNK
24.68
5.016.925.311,58
% 2.07
13:22
THYAO
304.25
4.051.832.872,75
% 3.49
13:22
KCHOL
151.9
4.041.366.962,90
% 5.56
13:22
ISCTR
10.67
3.624.405.825,53
% 3.49
13:22
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