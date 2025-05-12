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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! ABD ve Çin'den gelen gümrük vergisi kararı sonrası... Piyasalardan ilk tepki

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve yaşanan gerilimler piyasalara büyük etki etmişti. Özellikle altın fiyatları peş peşe rekorlar kırmış, gelen açıklamaların verdiği sinyaller ile ise zaman zaman düşüş ve zaman zaman yükseliş hareketiyle dalgalı bir seyir görülmüştü. Son olarak küresel piyasaların kilitlendiği ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşanarak gümrük vergisi kararı geldi. Peki, kararın piyasalara etkisi ne oldu? İşte altında son durum, gram altın fiyatı...

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! ABD ve Çin'den gelen gümrük vergisi kararı sonrası... Piyasalardan ilk tepki
Hande Dağ

Altın fiyatları ne olacak? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Küresel piyasalar, bir süredir ABD ve Çin arasındaki gümrük vergileri konusundaki gerilim nedeniyle hareketli bir seyir izliyordu. Özellikle bu süreçte altın fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanmış, rekorlar görülmüş, sonrasında bir düşüp bir yükselen dalgalı seyir hakim olmuştu. Piyasalarda gözler iki ülkenin ticaret görüşmelerine çevrilmişti. Son olarak ABD ve Çin'den gümrük vergisi kararı kararı geldi. Buna göre, ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10'a düşürecek.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Söz konusu gelişme tüm dünyada büyük yankı uyandırırken piyasalardan da gelişmeye ilk tepki geldi. Güne düşüşle başlayan altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın saat 11.00 civarında 4014 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamıştı. Saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,5 azalışla 4 bin 78 lira seviyesinde bulunuyordu.

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ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise yine saat 11.00 civarında 3224 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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Altının ons fiyatı ise sabah saatlerinde önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 277 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

Öte yandan dolar ise aynı saatlerde 38,7543 TL seviyesinde işlem görürken euro da yine düşüş hareketiyle 43,0778 TL seviyesinde seyrediyor.

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Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından sabah saatlerinde 38,7120 seviyesinden işlem görüyordu. Saat 09.25 itibarıyla avro/TL 43,5500'dan satılıyordu.

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BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 64,68 dolar olmuştu. Son olarak ABD ile Çin'in anlaşması ile brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66 doları aştı.

Brent petrolde teknik olarak 67,93 doların direnç, 59,75 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyordu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.018,09
4.018,58
% -3.02
11:27
Ons Altın / TL
125.335,51
125.354,83
% -2.73
11:42
Ons Altın / USD
3.232,04
3.232,34
% -2.78
11:42
Çeyrek Altın
6.428,95
6.570,38
% -3.02
11:27
Yarım Altın
12.817,71
13.140,75
% -3.02
11:27
Ziynet Altın
25.715,79
26.201,13
% -3.02
11:27
Cumhuriyet Altını
27.844,00
28.265,00
% -0.06
13:00
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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