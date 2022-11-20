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20 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

20.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında da artış görüldü. 22 ayar altın bilezik bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Peki 20 Kasım 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte detaylar...

20 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar ayar altın bilezik fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 20 Kasım Pazar günü araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar 18 Kasım Cuma akşam saatlerinde kapandı. 14 ayar altın bilezik 582,20 TL'den alınıyor. Peki 20 Kasım 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 582,20 TL'den alınıyor ve 694,08 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 739,30 TL iken satışı ise 857,00 TL oldu.

20 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 960,33 TL'den alınıp 1.022,12 TL'den satılıyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı en son 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Önümüzdeki Toplantı 14-15 Aralık'ta tamamlanacak. 15 Aralık akşam saatlerinde, toplantıda alınacak olan kararın FED Başkanı tarafından açıklanması bekleniyor.

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