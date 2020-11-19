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  4. 2021'de değerlenecek hisseler... 19 Kasım 2020 Perşembe KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

2021'de değerlenecek hisseler... 19 Kasım 2020 Perşembe KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

BORSA HABERLERİ  | 19.11.2020 08:48 | Son Güncelleme

19 Kasım 2020 Perşembe günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hangi haberlerin yayınlandığı araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yayınlanan güncel haberler nedir yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İzmir depremi ardından ABD'de yapılan başkanlık seçimi ve aşının bulunması haberi borsayı nasıl etkileyecek merak ediliyor. İşte 19 Kasım KAP haberleri ve şirketlerin halka arz açıklamaları...

2021'de değerlenecek hisseler... 19 Kasım 2020 Perşembe KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Almanya'dan gelen aşı haberi piyasaları etkilemişti. Rusya'da yüzde 92 oranında etkileyen koronavirüs açıklaması yaptı. Bugün yapılacak olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı borsada etkili olacak mı? Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de yaşanan acı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken depremin borsadaki bazı hisselere nasıl etki edeceği araştırılıyordu. 3 Kasım itibari ile ABD Başkanlık Seçim yarışı küresel piyasalarda etkili olurken, Borsa İstanbul'da Joe Biden'ın başkanlığı nasıl karşılacak araştırılıyor. ABD başkanlık yarışı net sonuçlara ulaşmasa Demokratçilerin adayı yarışı Joe Biden önde götürüyor. Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 19 Kasım 2020 Perşembe son eklenen KAP haberleri..

19 KASIM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 19 Kasım KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor.

19 KASIM 2020 PERŞEMBE KAP HABERLERİ

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

2021'DE BORSADA EN ÇOK HANGİ HİSSE KAZANDIRACAK?

Koronavirüs aşısının bulunmasından borsa nasıl etkilenir büyük küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen ve yüzde 90 etkili olan aşı haberi (Pfizer ve Biontech) ile birlikte, ABD'deki artan koronavirüs vakaları ve hastaneye yatan yeni hastaların büyük oranda artmasına rağmen Wall Street’in ralli yapmasını sağladı. Yatırımcılar 2021'de değerlenecek hisseler araştırmaya başladı.

National Securities’in Baş Borsa Stratejisti Art Hogan CNBC’ye verdiği röportajda, aşının bulunmasının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı. Baş stratejist, “Şirketlerin bilançolarındaki nakit seviyesi tarihi yüksekliklerde ve bana kalırsa bu durum hisse geri alımları, temettüler, satın almalar, sermaye harcamaları ve yeni işçi alımları biçiminde kendisini gösterecektir. Eğer bu şekilde olursa döngüsel hisselerde şu anda görmeye başladığımız rotasyonun uzun süre göreceğimiz bir trend haline gelebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika kap şirket haberleri

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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