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21 Kasım gram altın kaç TL oldu? Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

21.11.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün, takı veya yatırım amaçlı kullanılan altın fiyatları doların da değer kazanmasıyla merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın faizleri indirdiği kararının açıklanmasının ardından 11 TL'nin üzerine yükselen dolar 11,2183 TL oldu. İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları...

Altın piyasalarında son durum merak ediliyor. Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği gram altın geçtiğimiz günlerde 677 TL'ye kadar yükseldi. Peki 21 Kasım gram altın kaç TL oldu? Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?İşte detaylar...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alışı 20.778,06 TL, satışı 20.710,28 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 661,60 TL'den alınıp 661,08 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 668,25 /668,12
Çeyrek altın alış/satış: 1.081,72 /1.057,73
Yarım altın alış/satış: 2.163,45/ 2.108,85

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 4.452,00 /4.386,00
Gremse altın alış/satış: 10.817,23 /10.577,33
Ata altın alış/satış: 4.472,44/ 4.363,15

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 21.832,93/ 21.419,09
İkibuçuk altın alış/satış: 10.744,45 /10.577,33
Ziynet altın alış/satış: 4.313,66/ 4.230,93

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Amerikan Doları
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