22 Ekim dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın son işlem gününde dolar fiyatlarının son durumunu araştırıyor. Hafta boyu anlık değişimler gösteren dolar ve euro fiyatlarının, haftanın son işlem gününde nasıl bir kapanış yapacağı merakla takip ediliyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 9,51 TL, satış fiyatı 9,52 ile haftanın son işlem gününe giriş yaptı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 11,07 TL, satış fiyatı 11,10 TL olarak güncellendi.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 13,13 TL, satış fiyatı 13,17 olarak yüzde 0,19 değer kazandı.



