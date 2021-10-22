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22 Ekim dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

22.10.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi tarihi rekorunu kırarak 9.37 seviyesini gören doların güncel durumu merak ediliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın son işlem gününde 'Dolar bugün ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 ekim Cuma 2021 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın son işlem gününde dolar fiyatlarının son durumunu araştırıyor. Hafta boyu anlık değişimler gösteren dolar ve euro fiyatlarının, haftanın son işlem gününde nasıl bir kapanış yapacağı merakla takip ediliyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 9,51 TL, satış fiyatı 9,52 ile haftanın son işlem gününe giriş yaptı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 11,07 TL, satış fiyatı 11,10 TL olarak güncellendi.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 13,13 TL, satış fiyatı 13,17 olarak yüzde 0,19 değer kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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