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22 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

22.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Ekim Cuma günü altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Hafta boyunca anlık değişimler yaşayan altın fiyatlarının, haftanın son işlem gününe nasıl bir giriş yapacağı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 22 Ekim Cuma 2021 gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarının güncel durumunu yakından takip ediyor. Dün 530,10 TL satış fiyatıyla güne başlayan altın, bugün de yükselişini sürdürüyor. Gram altında, yüzde 0,25'lik bir değer kazancı görülüyor. İşte 22 Ekim Cuma 2021 gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın son işlem gününe 546,48 TL alış fiyatı, 546,56 TL satış fiyatıyla girerek yüzde 0,25 değer kazandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 874,00 TL, satış fiyatı ise 902,00 TL oldu. Çeyrek altındaki değer kazancı ise yüzde 0,45.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.765,00 TL, satış fiyatı 1.802,00 TL olarak yüzde 0,39 değer kazandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.524,00 TL, satış fiyatı 3.594,00 TL oldu ve yüzde 0,39 değer kazancı görüldü.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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