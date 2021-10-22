22 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarının güncel durumunu yakından takip ediyor. Dün 530,10 TL satış fiyatıyla güne başlayan altın, bugün de yükselişini sürdürüyor. Gram altında, yüzde 0,25'lik bir değer kazancı görülüyor. İşte 22 Ekim Cuma 2021 gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın son işlem gününe 546,48 TL alış fiyatı, 546,56 TL satış fiyatıyla girerek yüzde 0,25 değer kazandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 874,00 TL, satış fiyatı ise 902,00 TL oldu. Çeyrek altındaki değer kazancı ise yüzde 0,45.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.765,00 TL, satış fiyatı 1.802,00 TL olarak yüzde 0,39 değer kazandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.524,00 TL, satış fiyatı 3.594,00 TL oldu ve yüzde 0,39 değer kazancı görüldü.

