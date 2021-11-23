FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 23 Kasım dolar ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

23 Kasım dolar ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

23.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru son dönemlerin en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından dolarda TL karşısında artış görülmüştü. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dolar yönünü yukarı çevirdi. Yeni rekora imza atan dolar 23 Kasım sabah saatlerine 11 TL'nin üzerinde başladı. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

23 Kasım sabahına yüzde 0,13'lük yükseliş ile başlayan dolar 11,42 TL oldu. Dolar geçtiğimiz gün 11,47 TL'ye kadar ulaşmıştı.

EURO NE KADAR?

Euro yüzde 0,19'luk yükseliş ile 12,84 TL oldu. Euro geçtiğimiz gün 12,92 TL'ye iğne atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

STERLİN NE KADAR?

TL karşısında yüzde 0,21 değer kazanan sterlin 15,2515 TL'den alınıp 15,3763 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

TOGG CEO'sundan 'fiyat' açıklaması

TOGG CEO'sundan 'fiyat' açıklaması

EYT'liye maaş hesabı! Prim ve yıla dikkat

EYT'liye maaş hesabı! Prim ve yıla dikkat

Gram altın için rekor tahmin

Gram altın için rekor tahmin

Altın bilezik fiyatlarında ilk rakamlar

Altın bilezik fiyatlarında ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.