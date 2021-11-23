23 Kasım dolar ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından dolar yönünü yukarı çevirdi. Yeni rekora imza atan dolar 23 Kasım sabah saatlerine 11 TL'nin üzerinde başladı. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

23 Kasım sabahına yüzde 0,13'lük yükseliş ile başlayan dolar 11,42 TL oldu. Dolar geçtiğimiz gün 11,47 TL'ye kadar ulaşmıştı.

EURO NE KADAR?

Euro yüzde 0,19'luk yükseliş ile 12,84 TL oldu. Euro geçtiğimiz gün 12,92 TL'ye iğne atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

STERLİN NE KADAR?

TL karşısında yüzde 0,21 değer kazanan sterlin 15,2515 TL'den alınıp 15,3763 TL'den satılıyor.

