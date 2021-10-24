24 Ekim 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı'nda alınan karar faiz indirimine yönelik oldu. Bunun ardından dolar, TL karşısında yönünü yukarı çevirdi. 18-22 Ekim haftasını 9,60 TL'den kapatan dolar hafta boyu yaklaşık yüzde 3,77 değer kazandı. 18 ayar altın bileziğin alışı ise 399,65 TL oldu. İşte 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bileziğin alışı 312,06, satışı ise 312,33 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik 399,65 TL'den alınıp 400,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 499,29 TL'den alınıp 499,73 TL'den satılıyor.

