14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. 22 ayar altın bileziğin satışı bin TL'yi geçti. Bilindiği üzere 25 Aralık Pazar günü piyasalar kapalı. Piyasalar 23 Aralık Cuma günü kapandı. Peki 25 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir? İşte detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 604,05 TL'den alınıyor ve 726,28 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 765,49 iken satışı ise 886,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 995,83 TL'den alınıyor ve 1.058,95'den satılıyor.

