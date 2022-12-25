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25 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir?

25.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene sonunun yaklaşmasıyla kritik haftaya girildi. Aylık ve yıllık kapanışlar oldukça önem arz ediyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında değişim devam ediyor. Peki 25 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir? İşte detaylar...

25 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. 22 ayar altın bileziğin satışı bin TL'yi geçti. Bilindiği üzere 25 Aralık Pazar günü piyasalar kapalı. Piyasalar 23 Aralık Cuma günü kapandı. Peki 25 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir? İşte detaylar...

25 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 604,05 TL'den alınıyor ve 726,28 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 765,49 iken satışı ise 886,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 995,83 TL'den alınıyor ve 1.058,95'den satılıyor.

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