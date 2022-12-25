25 Aralık gram, çeyrek, ons altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons altında son durum!

Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 25 Aralık Pazar günü araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere piyasalar 23 Aralık Cuma günü kapanmıştı. Altın ve Para Piyasaların Uzmanı İslam Memiş, 2022'de dolar karşısında değer kaybeden varlıkların 2023'te eski değerini almasını beklediğini söyledi. Peki 25 Aralık gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, ons altında son durum!
Gram altın alış/satış: 1.079,56 /1.079,77
Çeyrek altın alış/satış: 1.727,30/ 1.765,43
Yarım altın alış/satış: 3.443,81 /3.530,86
Ons altın alış/satış: 33.560,82 /33.602,05
Gremse altın alış/satış: 17.709,00 /17.962,00
Ziynet altın alış/satış: 6.909,20 /7.040,12
Ata altın alış/satış: 7.314,00 /7.366,00