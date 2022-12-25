FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 25 Aralık gram, çeyrek, ons altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons altında son durum!

25 Aralık gram, çeyrek, ons altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons altında son durum!

25.12.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Sene sonunun yaklaşmasıyla hem altın fiyatlarında aylık kapanış hem de yıllık kapanış oldukça önem arz ediyor. Gram altın bin 79 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki 25 Aralık gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, ons altında son durum!

25 Aralık gram, çeyrek, ons altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons altında son durum!

Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 25 Aralık Pazar günü araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere piyasalar 23 Aralık Cuma günü kapanmıştı. Altın ve Para Piyasaların Uzmanı İslam Memiş, 2022'de dolar karşısında değer kaybeden varlıkların 2023'te eski değerini almasını beklediğini söyledi. Peki 25 Aralık gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, ons altında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.079,56 /1.079,77

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.727,30/ 1.765,43

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.443,81 /3.530,86

Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 33.560,82 /33.602,05

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.709,00 /17.962,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.909,20 /7.040,12

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.314,00 /7.366,00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En çok o sevindirdi! Yılbaşından bu yana yüzde 190...En çok o sevindirdi! Yılbaşından bu yana yüzde 190...
Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…
Memur ve emekli zamları için kritik tarih!Memur ve emekli zamları için kritik tarih!
Anahtar Kelimeler:
Altın çeyrek gram ons

En Çok Okunan Haberler

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

6 ayda bitirdiler, Türkiye'nin her yerinden talep yağacak

6 ayda bitirdiler, Türkiye'nin her yerinden talep yağacak

EYT'de çok kritik hafta! Elinizi çabuk tutun, kaybınız 80 bin TL'yi bulabilir

EYT'de çok kritik hafta! Elinizi çabuk tutun, kaybınız 80 bin TL'yi bulabilir

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar...

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.