FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 25 Kasım 22 ayar bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu?

25 Kasım 22 ayar bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu?

25.11.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların değer kazanmasıyla altın bilezik fiyatlarında da artış görüldü. Dolar geçtiğimiz günlerde 13,50 TL'ye kadar ulaşarak rekor tazelemişti. Peki 25 Kasım 22 ayar bilezik kaç TL? 22 ayar altın bileziğin alışı 624,11 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları düğünü olan, altın bileziği yatırım amaçlı veya takı amaçlı kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dolardaki yükseliş ile gram altın geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 780 TL'ye kadar ulaşmıştı. 22 ayar altın bilezik 626,94 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 390,07 TL, satışı ise 391,84 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 499,56 TL'den alınıp 501,83 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 624,11 TL'den alınıyor ve 626,94 TL'den satılıyor.

25 Kasım gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons, yarım altın kaç TL?25 Kasım gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons, yarım altın kaç TL?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar!Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

MÜSİAD'dan dolar kuru uyarısı

MÜSİAD'dan dolar kuru uyarısı

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.