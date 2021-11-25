25 Kasım 22 ayar bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları düğünü olan, altın bileziği yatırım amaçlı veya takı amaçlı kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dolardaki yükseliş ile gram altın geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 780 TL'ye kadar ulaşmıştı. 22 ayar altın bilezik 626,94 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 390,07 TL, satışı ise 391,84 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 499,56 TL'den alınıp 501,83 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 624,11 TL'den alınıyor ve 626,94 TL'den satılıyor.



