25 Kasım gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons, yarım altın kaç TL?

Dolar geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 13,50 TL'ye iğne attı. Gram altın ise geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 768,06 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!
Ons altın 1.792,23 dolardan alınıyor ve 1.792,55 dolardan satılıyor. Ons altının TL bazında alışı 21.436,64 TL, satışı ise 21.441,65 TL.
Gram altın 684,33 TL'den alınıp 687,44 TL'den satılıyor.
Spot altın alış/satış: 689,32 /689,44
Çeyrek altın alış/satış: 1.094,93/ 1.123,96
Yarım altın alış/satış: 2.183,02/ 2.247,92
Cumhuriyet altını alış/satış: 4.542,00 /4.610,00
Gremse altın alış/satış: 10.949,33 /11.239,59
Ata altın alış/satış: 4.516,60/ 4.647,07
Beşli altın alış/satış: 22.172,39/ 22.685,42
İkibuçuk altın alış/satış: 10.949,33 /11.163,98
Ziynet altın alış/satış: 4.379,73/ 4.482,09
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