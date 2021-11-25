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25 Kasım gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons, yarım altın kaç TL?

25.11.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Kasım altın fiyatları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Toplantısı gerçekleştirildi ve toplantının ardından, toplantıda faiz indirimi kararının alındığı açıklandı. Bununla birlikte değer kazanan dolar, gram altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

Dolar geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 13,50 TL'ye iğne attı. Gram altın ise geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 768,06 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 1.792,23 dolardan alınıyor ve 1.792,55 dolardan satılıyor. Ons altının TL bazında alışı 21.436,64 TL, satışı ise 21.441,65 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 684,33 TL'den alınıp 687,44 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 689,32 /689,44
Çeyrek altın alış/satış: 1.094,93/ 1.123,96
Yarım altın alış/satış: 2.183,02/ 2.247,92

25 Kasım gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons, yarım altın kaç TL?

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 4.542,00 /4.610,00
Gremse altın alış/satış: 10.949,33 /11.239,59
Ata altın alış/satış: 4.516,60/ 4.647,07

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 22.172,39/ 22.685,42
İkibuçuk altın alış/satış: 10.949,33 /11.163,98
Ziynet altın alış/satış: 4.379,73/ 4.482,09

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