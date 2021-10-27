27 Ekim altında son durum! Gram altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

21 Ekim'de faizin yüzde 18'den 12'ye indirilmesi kararı, Merkez Bankasında görülen görev değişikliği ve doların küresel çapta değer kazanması Dolar/TL kurunu etkiledi. Son birkaç haftadır dolarda görülen yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın son 5 haftada yaklaşık yüzde 12 değer kazandı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yüzde 1,44 değer kazanan ons altın bin 789 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 5,39 değer kazanan gram altın 548 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 548,59/ 548,69

Çeyrek altın alış/satış: 870,45 /890,27

Yarım altın alış/satış: 1.735,46/ 1.780,54

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.611,00 /3.665,00

Gremse altın alış/satış: 8.704,48 /8.902,71

Ata altın alış/satış: 3.590,60 /3.680,87

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 17.626,57 /17.968,76

İkibuçuk altın alış/satış: 8.704,48/ 8.842,81

Ziynet altın alış/satış: 3.481,79 /3.550,19



