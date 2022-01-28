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28 Ocak 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

28.01.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlarında son durum FED'in faiz kararını açıklaması sonrası altın bilezik fiyatlarının da yönünü belirledi. Altın bilezik fiyatları, Amerikan Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası düğünü olanlar ve yatırım için değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

28 Ocak 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

25-26 Ocak tarihleri arasında yapılan Fed faiz kararı sonrası haftanın son günü de altın bilezik fiyatları yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklama sonrası altında aşağı yönlü seyir 28 Ocak Cuma günü de sürüyor. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ocak güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI NE KADAR

Uzun bir süredir yükselen altın FED'in faiz kararı açıklamasının ardından düşüş yaşıyor. 22 ayar altın bilezik 713,25 TL'den işlem görüyor.

28 Ocak 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 548,72 Türk lirası, satış fiyatı ise 645,00 Türk lirası olarak güncellendi.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 429,54 Türk Lirası, satış fiyatı 516,97 Türk lirasın ulaştı.

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