28 Ocak gram altın ne kadar oldu? Gram, ons, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

FED'in politika faizini sabit bırakma kararı sonrasında Dolar/TL paritesinde gerileme meydana gelirken altın fiyatlarında da ibre aşağı yönde hareket etti. Altın fiyatlarında güncel durum merak konusu oldu. Gram altın 785,04 TL'den satılıyor. İşte gram, ons, yarım, çeyrek altın fiyatları...
Ons altın TL bazında 24.411,44 TL'den alınıp 24.416,45 TL'den satılıyor. Ons altının dolar bazında alışı ise 1.792,99 dolarken satışı 1.793,29 dolar.
Gram altın 784,91 TL'den alınıyor ve 785,04 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını: 5.246,00 /5.325,00
Çeyrek altın: 1.255,85 /1.283,53
Yarım altın: 2.503,85 / 2.567,07
Ziynet altın: 5.023,39 / 5.118,43
Gremse altın: 12.713,00 /12.894,00
Ata altın: 5.234,00 /5.288,00
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