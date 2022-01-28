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28 Ocak gram altın ne kadar oldu? Gram, ons, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

28.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya piyasasının merakla beklediği FED faiz kararı 26 Ocak'ta açıklandı. FED, politika faizini ocak ayında yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bunun sonucunda dolar ve altın fiyatlarında değişiklik görüldü. Dolara endeksli olan altın fiyatlarında ibre aşağı yönde hareket etti. Gram altının alışı 784,91 TL oldu. İşte gram, ons, yarım, çeyrek altın fiyatları...

FED'in politika faizini sabit bırakma kararı sonrasında Dolar/TL paritesinde gerileme meydana gelirken altın fiyatlarında da ibre aşağı yönde hareket etti. Altın fiyatlarında güncel durum merak konusu oldu. Gram altın 785,04 TL'den satılıyor. İşte gram, ons, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.411,44 TL'den alınıp 24.416,45 TL'den satılıyor. Ons altının dolar bazında alışı ise 1.792,99 dolarken satışı 1.793,29 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 784,91 TL'den alınıyor ve 785,04 TL'den satılıyor.

28 Ocak gram altın ne kadar oldu? Gram, ons, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.246,00 /5.325,00
Çeyrek altın: 1.255,85 /1.283,53
Yarım altın: 2.503,85 / 2.567,07

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.023,39 / 5.118,43
Gremse altın: 12.713,00 /12.894,00
Ata altın: 5.234,00 /5.288,00

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