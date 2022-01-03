3 Aralık cumhuriyet altını ne kadar oldu? Gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

Dolara endeksli olan altın fiyatlarında ibre yukarı gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda 4 bin 510 TL olan cumhuriyet altını yeniden 5 bin TL'nin üzerinde işlem görüyor. Yatırımcıların ve düğünü olanların favorisi gram altın fiyatı araştırılıyor. İşte gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...
Türk Lirası karşısında yüzde 1,12 değer kazanan ons altının alışı 24.562,88 TL, satışı ise 24.567,89 TL. Ons altının dolar karşısında alışı 1.825,49 dolar, satışı ise 1.825,78 dolar.
Gram altının alışı 792,03 TL, satışı ise 793,48TL.
Spot altın: 789,22/ 789,34
Çeyrek altın: 1.267,25 /1.297,34
Yarım altın: 2.526,59/ 2.594,69
Cumhuriyet altını: 5.255,00/ 5.334,00
Gremse altın: 12.672,53 /12.973,43
Ata altın: 5.227,42/ 5.363,94
Beşli altın: 25.661,87 /26.184,91
İkibuçuk altın: 12.672,53 /12.886,15
Ziynet altın: 5.069,01 /5.173,50
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