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3 Aralık cumhuriyet altını ne kadar oldu? Gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

03.01.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde doların 18,40 TL'ye kadar yükselmesiyle gram altın bin 40 TL'ye, cumhuriyet altını ise 6 bin 995 TL'ye kadar yükselmişti. Piyasaların açıldığı 2022'in ilk gününde altın fiyatlarında ibre yukarı gösterdi. İşte gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

3 Aralık cumhuriyet altını ne kadar oldu? Gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

Dolara endeksli olan altın fiyatlarında ibre yukarı gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda 4 bin 510 TL olan cumhuriyet altını yeniden 5 bin TL'nin üzerinde işlem görüyor. Yatırımcıların ve düğünü olanların favorisi gram altın fiyatı araştırılıyor. İşte gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Türk Lirası karşısında yüzde 1,12 değer kazanan ons altının alışı 24.562,88 TL, satışı ise 24.567,89 TL. Ons altının dolar karşısında alışı 1.825,49 dolar, satışı ise 1.825,78 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı 792,03 TL, satışı ise 793,48TL.

3 Aralık cumhuriyet altını ne kadar oldu? Gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın: 789,22/ 789,34
Çeyrek altın: 1.267,25 /1.297,34
Yarım altın: 2.526,59/ 2.594,69

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.255,00/ 5.334,00
Gremse altın: 12.672,53 /12.973,43
Ata altın: 5.227,42/ 5.363,94

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın: 25.661,87 /26.184,91
İkibuçuk altın: 12.672,53 /12.886,15
Ziynet altın: 5.069,01 /5.173,50

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