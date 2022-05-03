Gözler FED faiz toplantısına çevrildi. Faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları da araştırılmaya başlandı. ABD'den gelecek kritik açıklama çarşamba günü açıklanacak. Peki 3 Mayıs 18 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 492,07 TL'den alınıyor ve 593,82 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 642,11 TL, satışı ise 736,00 TL'dir.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 813,86 TL'den alınıyor ve 845,09 TL'den satılıyor.

GRAM VE ONS ALTIN NE KADAR?

Gram altın 891,13 TL'den alınıyor ve 891,30 TL'den satılıyor. Ons altının dolar bazında alışı 1.859,96 TL oldu. Türk Lirası bazında alışı ise 27.720,14 TL'dir.

