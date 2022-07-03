Düğünlerin gözdesi altın bilezik fiyatları güncel haliyle 3 Temmuz Pazar günü araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar 1 Temmuz Cuma günü kapandı. Peki 3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte merak edilenler...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 539,80 TL'den alınıp 645,94 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 685,41 TL, satışı ise 792,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 891,42 TL'den alınıp 921,26 TL'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 16,75 TL euro ise 17,47 TL oldu.



