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  4. 3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

03.07.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. Doların 16,75 TL'ye ulaşmasıyla altın bilezik fiyatlarında da artış görüldü. 18 ayar altın bileziğin alışı 685,41 TL oldu. Peki 3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte merak edilenler...

3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Düğünlerin gözdesi altın bilezik fiyatları güncel haliyle 3 Temmuz Pazar günü araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar 1 Temmuz Cuma günü kapandı. Peki 3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte merak edilenler...

3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 539,80 TL'den alınıp 645,94 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 685,41 TL, satışı ise 792,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 891,42 TL'den alınıp 921,26 TL'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 16,75 TL euro ise 17,47 TL oldu.

3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?


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3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar?3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar?
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