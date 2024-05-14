3 yılın ardından GameStop yeniden sahalarda! Bir paylaşım sonrası hisseleri bir günde yüzde 74.4 değer kazandı

3 yıl önce piyasaları sallayan GameStop hisseleri uzun sürenin ardından yeniden hızlı yükselişe geçti. Ocak 2021'de 3 haftada hisseler yüzde 1746 yükselerek 4.40 dolardan 81.25 dolara yükselmişti. Ardından yine 3 hafta içerisinde 10.25 dolara gerilemişti.

3 senedir sosyal medyada sessiz olan Keith Gill dün X'ten bir görsel yayımladı.Görselde öne doğru eğilen bir oyuncu yer aldı.

[https://x.com/TheRoaringKitty/status/1789807772542067105]

HaberTürk'te yer alan habere göre, GameStop sadece 1 günde yüzde 74.4 değer kazandı. Oynaklık sebebiyle dün gün içerisinde hisseler zaman zaman işleme kapatıldı. Dün piyasa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde GameStop hisseleri 36.90 dolara kadar yükseldi.







