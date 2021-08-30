30 Ağustos 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14, 18, 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar veya altın bileziği takı olarak kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Altında görülen ani hareketler altın bilezik fiyatlarına da yansıyor. Ons altın bin 816 dolardan, gram altın ise 487 TL'den işlem görüyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 277,75, satışı ise 278,01 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 355,72 TL'den alınıyor 356,05 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 444,40 TL'den alınıp 444,82 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanan ons altın bin 816 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz hafta 477 TL'ye kadar düşen gram altın 487 TL.

