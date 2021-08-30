FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 30 Ağustos 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

30 Ağustos 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

30.08.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk gününde altın bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Son üç haftadır yükseliş kaydeden ons altın bin 816 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 477 TL seviyesine iğne atan gram altın ise haftayı daha yüksek bir seviyeden kapattı. Altın fiyatlarındaki artış bilezik fiyatlarına da yansıdı. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18, 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar veya altın bileziği takı olarak kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Altında görülen ani hareketler altın bilezik fiyatlarına da yansıyor. Ons altın bin 816 dolardan, gram altın ise 487 TL'den işlem görüyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 277,75, satışı ise 278,01 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 355,72 TL'den alınıyor 356,05 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 444,40 TL'den alınıp 444,82 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanan ons altın bin 816 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz hafta 477 TL'ye kadar düşen gram altın 487 TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
PARTNERErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef ettiErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
Altın ne kadar oldu?Altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Kilosunu 35-40 TL'den satıyor! Üniversiteden mezun oldu, aile mesleğini yapmaya başladı

Kilosunu 35-40 TL'den satıyor! Üniversiteden mezun oldu, aile mesleğini yapmaya başladı

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

İlçede ev kiraları 2'ye katlandı

İlçede ev kiraları 2'ye katlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.