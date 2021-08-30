FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 30 Ağustos altın fiyatları! Yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

30 Ağustos altın fiyatları! Yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

30.08.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz son üç hafta ani yükselişlerin görüldüğü ons altın haftanın ilk günü olan pazartesi gününe yatay başladı. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı. Gram altın ise dolarda görülen düşüşten dolayı 477 TL'ye kadar inmişti. İşte yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

Ani hareketlerin görüldüğü ons altın son üç haftada oldukça değer kazandı. Geçtiğimiz hafta 477 TL'ye iğne atan gram altın 487 TL'den, ons altın ise bin 816 dolardan işlem görüyor. Dolar TL karşısında son üç haftada yaklaşık yüzde 3,30 değer kaybetti. İşte yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanan ons altın bin 816 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcılarının favorisi gram altın geçtiğimiz hafta 477 TL seviyesine iğne atmış ve bu seviyeden toparlanarak haftayı 488 TL'den kapatmıştı. Gram altın 487 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 487,74 TL'den alınıyor 487,83 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 779,65, satışı ise 797,46 TL. Yarım altın 1.554,43 TL'den alınıp 1.594,91 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.210,00, satışı ise 3.258,00 TL. Gremse altın 7.796,50 TL'den alınıyor, 7.974,57 TL'den satılıyor. Ata altının alış fiyatı 3.216,05 satış fiyatı ise 3.297,13 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.787,90 TL'den alınıyor 16.095,45 TL'den satılıyor. İkibuçuk altının alışı 7.796,50, satışı ise 7.920,91 TL. Ziynet altının alışı 3.118,60, satışı ise 3.180,07 TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
PARTNERErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef ettiErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
Altın ne kadar oldu?Altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Kilosunu 35-40 TL'den satıyor! Üniversiteden mezun oldu, aile mesleğini yapmaya başladı

Kilosunu 35-40 TL'den satıyor! Üniversiteden mezun oldu, aile mesleğini yapmaya başladı

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

İlçede ev kiraları 2'ye katlandı

İlçede ev kiraları 2'ye katlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.