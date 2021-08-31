31 Ağustos 2021 Salı altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Son 3 haftada yaklaşık olarak yüzde 8 değer kazanan ons altın bin 815 dolardan işlem görüyor. Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği gram altın ise 488 TL'den işlem görüyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK

14 ayar bilezik 278,01 TL'den alınıyor, 278,28 TL'den satılıyor.

18 AYAR BİLEZİK

18 ayar bileziğin alış fiyatı 356,05, satış fiyatı ise 356,39 TL.

22 AYAR BİLEZİK

22 ayar bilezik 444,82 TL'den alınıp 445,24 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Ons altın son üç haftadır yaklaşık yüzde 8 değer kazandı. Ani hareketlerin görüldüğü ons altın geçtiğimiz günü yaklaşık yüzde 0,40 düşüş ile kapattı. Ons altın bin 815 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcılarının en çok tercih ettiği gram altın geçtiğimiz hafta 477 TL'ye kadar inmişti. Ancak 477 TL'den alıcı bulan gram altın haftayı 488 TL'den kapatmıştı. Gram altın 488 TL'den işlem görüyor.

