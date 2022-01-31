31 Ocak 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

FED faiz kararının açıklanmasından önce 800 TL seviyesinde seyreden gram altın, kararın açıklanmasının ardından 777 TL'ye kadar düştü. Dolara endeksli olan altın bilezik fiyatlarında da değer kaybı görüldü. 22 ayar altın bilezik 732,37 TL'den satılıyor. İşte 31 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 423,49 TL'den alınıp 516,70 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 546,53 TL, satışı ise 645,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 703,42 TL'den alınıyor ve 732,37 TL'den satılıyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

31 Ocak sabah saatlerinde dolar 13,5056 TL, euro 15,0675 TL ve sterlin ise 18,0987 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ikinci faiz toplantısı 17 Şubat 2022'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusuna ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" dedi.

2022 FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

FED'in bu sene 3 kez faiz artırımına gideceği konuşuluyor. Yılın ilk toplantısı 25-26 Ocak'ta yapılmış ve faizlerin sabit tutulması kararına varılmıştı.

Yılın 2. FED faiz toplantısı 15-16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı 3-4 Mayıs'ta, dördüncü toplantı 14-15 Haziran'da, beşinci toplantı 26-27 Temmuz'da, altıncı toplantı ise 20-21 Eylül'de yapılacak.

