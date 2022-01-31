31 Ocak 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

FED faiz kararının açıklanmasından önce 800 TL seviyesinde seyreden gram altın, kararın açıklanmasının ardından 777 TL'ye kadar düştü. Dolara endeksli olan altın bilezik fiyatlarında da değer kaybı görüldü. 22 ayar altın bilezik 732,37 TL'den satılıyor. İşte 31 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik 423,49 TL'den alınıp 516,70 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 546,53 TL, satışı ise 645,00 TL.
22 ayar altın bilezik 703,42 TL'den alınıyor ve 732,37 TL'den satılıyor.
31 Ocak sabah saatlerinde dolar 13,5056 TL, euro 15,0675 TL ve sterlin ise 18,0987 TL'den işlem görüyor.
Yılın ikinci faiz toplantısı 17 Şubat 2022'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusuna ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" dedi.
FED'in bu sene 3 kez faiz artırımına gideceği konuşuluyor. Yılın ilk toplantısı 25-26 Ocak'ta yapılmış ve faizlerin sabit tutulması kararına varılmıştı.
Yılın 2. FED faiz toplantısı 15-16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı 3-4 Mayıs'ta, dördüncü toplantı 14-15 Haziran'da, beşinci toplantı 26-27 Temmuz'da, altıncı toplantı ise 20-21 Eylül'de yapılacak.
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