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"4 büyükler"in 2023 borsa raporu: En çok kazandıran takım belli oldu, hisse fiyatı 7 katına yükseldi!

02.01.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın hisseleri 2023'te yüzde 621,6 değer kazandı. Geçen yıl yatırımcısına Galatasaray yüzde 46,5, Fenerbahçe yüzde 25,5 kazandırdı.

"4 büyükler"in 2023 borsa raporu: En çok kazandıran takım belli oldu, hisse fiyatı 7 katına yükseldi!

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri 2023 yılında yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi. Beşiktaş'ın hisse fiyatı böylece 7 katına yükseldi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen yıl yüzde 92 artış kaydeden spor endeksi 4.930,21 puanla zirveyi gördü.

HİSSE FİYATI 7 KATINA YÜKSELDİ

Beşiktaş'ın hisseleri 2023 yılında yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını gösterdi. 2022 yılını 5,94 lirayla tamamlayan ve 2023 sonunda 42,86 liraya çıkan Beşiktaş'ın hisse fiyatı böylece 7 katına yükseldi.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı ayrıca geçen sene 58,50 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde yeşil sahalarda istikrarlı bir grafik çizen Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başladıktan sonra yılın sonlarına doğru Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından da borsada etkili bir performans sergilemişti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Trendyol Süper Lig'de zirvede bulunan Fenerbahçe Futbol AŞ ile zirve ortağı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları da geçen yıl borsada yatırımcısını sevindirdi.

Bu dönemde, yatırımcısına Galatasaray yüzde 46,5, Fenerbahçe yüzde 25,5 kazandırdı. Geçen yıl Galatasaray'ın hisse fiyatı 9,58 lirayla, Fenerbahçe'nin hisse fiyatı da 142,10 lirayla tarihi zirveyi gördü. Spor şirketlerinin, sponsorluk anlaşmaları ve gerçekleştirdikleri transferlerle birlikte hisselerinde yükselişler görüldü.

TRABZONSPOR HİSSELERİ 2 YILDIR DEĞER KAYBEDİYOR

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen yıl yatırımcısına yüzde 7,8 kaybettirdi. Analistler, Trabzonspor'un hisselerinin 2 yıldır değer kaybettiğine dikkati çekti. Trabzonspor, 2022 yılında da yüzde 21 değer kaybetmişti.

SPOR ŞİRKETLERİ ARALIK AYINDA BORSADA KAYBETTİRDİ

Spor şirketleri, aralık ayında ise borsada yatırımcısını üzdü. Bu dönemde, borsada Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 25,4, Galatasaray'ın yüzde 20,2, Trabzonspor'un yüzde 20,1 ve Beşiktaş'ın yüzde 16,5 azalış kaydetti.

11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla beraber spor şirketlerinin hisselerinde düşüş eğilimi görüldü.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE BEŞİKTAŞ SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, 2023 yılını 10 milyar 286 milyon 400 bin liralık değerle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 9 milyar 51 milyon 721 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 6 milyar 804 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 540 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2023 kapanış fiyatı, getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

spor

(AA)


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