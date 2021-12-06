6 Aralık çeyrek altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

Merkez Bankası tarafından piyasaya müdahale edildiğine ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti. Çeyrek altın bin 286 TL'den satılıyor. İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının TL bazında alışı 24 bin 422 TL, satışı ise 24 bin 427 TL. Ons altının dolar bazında alışı bin 782 dolar, satışı ise bin 782 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 786 TL'den alınıp 786,85 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 784,89 /785,05

Çeyrek altın alış/satış: 1.257,60 /1.286,50

Yarım altın alış/satış: 2.507,34 /2.573,00

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.219,00/ 5.297,00

Gremse altın alış/satış: 12.576,02/ 12.864,98

Ata altın alış/satış: 5.187,61/ 5.319,10

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.466,43/ 25.966,02

İkibuçuk altın alış/satış: 12.576,02/ 12.778,43

Ziynet altın alış/satış: 5.030,41/ 5.130,26



