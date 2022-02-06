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6 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

06.02.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 6 Şubat 2022 Pazar gününde araştırılıyor. Dolara endeksli olan altın fiyatları, doların yönünü belirleyecek FED faiz kararının açıklanmasının ardından değer kaybetti. Altın fiyatlarında ibre aşağı yönde hareket ederken yarım altın haftalık kapanışı 2.514,79 TL'den, çeyrek altın ise 1.261,34 TL'den yaptı. İşte yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

6 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altını takı olarak kullanacaklar ya da parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar ilk olarak altın alımına yöneliyor. Bu kapsamda ilk araştırılan altın fiyatları oluyor. FED, 26 Ocak'ta açıklanan karar ile faizleri sabit tuttuğunu açıklamıştı. Çeyrek altın 1.289,20 TL'den, yarım altın ise 2.578,40 TL'den satılıyor. İşte yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.807,99 dolardan alınıyor ve 1.808,37 dolardan satılıyor. TL bazında ise 24.510,38 TL'den alınırken 24.531,35 TL'den satılıyor.

6 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın: 788,34 788,50
Cumhuriyet altını: 5.227,00 5.306,00
Çeyrek altın: 1.261,34 1.289,20
Yarım altın: 2.514,79 2.578,40

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.045,34 5.141,03
Gremse altın: 12.752,00 12.948,00
Ata altın: 5.254,00 5.310,00

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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