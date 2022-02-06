6 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altını takı olarak kullanacaklar ya da parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar ilk olarak altın alımına yöneliyor. Bu kapsamda ilk araştırılan altın fiyatları oluyor. FED, 26 Ocak'ta açıklanan karar ile faizleri sabit tuttuğunu açıklamıştı. Çeyrek altın 1.289,20 TL'den, yarım altın ise 2.578,40 TL'den satılıyor. İşte yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.807,99 dolardan alınıyor ve 1.808,37 dolardan satılıyor. TL bazında ise 24.510,38 TL'den alınırken 24.531,35 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın: 788,34 788,50

Cumhuriyet altını: 5.227,00 5.306,00

Çeyrek altın: 1.261,34 1.289,20

Yarım altın: 2.514,79 2.578,40

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.045,34 5.141,03

Gremse altın: 12.752,00 12.948,00

Ata altın: 5.254,00 5.310,00

