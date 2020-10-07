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7 Ekim 2020 Çarşamba KAP haberleri... KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket ve BİST haberleri!

BORSA HABERLERİ  | 07.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

7 Ekim Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hangi haberlerin yayınlandığı araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yayınlanan güncel haberler nedir yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 7 Ekim KAP haberleri ve şirketlerin halka arz açıklamaları...

7 Ekim 2020 Çarşamba KAP haberleri... KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket ve BİST haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 7 Ekim 2020 Çarşamba son eklenen KAP haberleri..

7 EKİM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu haberlerinde bugün yapılan açıklamalarda Merko Gıda'nın açıklaması dikkat çekti. Şirket önceki gün haklarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu aktardı.

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Borsa İstanbul'da bir diğer şirket açıklaması da Garanti Yatırım Ortaklığı'ndan (GRNYO) geldi. Açıklamada, "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır." denildi.

IDGYO'da Kamu Aydınlanma Platformu'nda pay alım satımı açıklaması yaptı.

Diğer bir 7 Ekim KAP haberi de BISTECH'ten geldi. BISTECH ise pay piyasası alım satım duyurusu yayınladı.

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini aşağıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz. Bilindiği üzere bazı şirketler bölünmeye giderek bedelli için SPK'ya başvurmuştu. Bu şirketlerin bedelli onayı alıp almadığına dair anlık KAP duyuruları da linkte yer alacaktır.

7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA KAP HABERLERİ

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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