7 Ekim 2020 Çarşamba KAP haberleri... KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket ve BİST haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 7 Ekim 2020 Çarşamba son eklenen KAP haberleri..

7 EKİM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu haberlerinde bugün yapılan açıklamalarda Merko Gıda'nın açıklaması dikkat çekti. Şirket önceki gün haklarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu aktardı.

Borsa İstanbul'da bir diğer şirket açıklaması da Garanti Yatırım Ortaklığı'ndan (GRNYO) geldi. Açıklamada, "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır." denildi.