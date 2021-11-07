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  4. 7 Kasım gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

7 Kasım gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

07.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların TL karşısında değer kazanmasıyla altın fiyatlarında görülen yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek 573 TL'ye kadar ulaşan gram altın haftayı 555 TL'nin üzerinde kapattı. Çeyrek altının alışı ise 902,66 TL. İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

7 Kasım gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

Haftaya 9,59 TL'den başlayan dolar hafta boyu yaklaşık yüzde 1,03 değer kazandı ve haftayı 9,69 TL'den kapattı. Dolarda görülen yükseliş altın fiyatlarını da etkiliyor. Ons ve gram altın yönünü yukarı çevirdi. Ons altın haftayı bin 818 TL'den kapattı. İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Haftaya bin 783 dolardan başlayan ons altın hafta boyu yaklaşık yüzde 1,99 değer kazandı ve bin 818 dolara kadar ulaştı. Ons altının alışı 17 bin 591,92 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Türk yatırımcılarının favorisi gram altın haftayı 565 TL'den kapattı.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 565,63/ 565,97
Çeyrek altın alış/satış: 902,66 /923,20
Yarım altın alış/satış: 1.799,68 /1.846,41

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.741,00/ 3.798,00
Gremse altın alış/satış: 9.026,62 /9.232,04
Ata altın alış/satış: 3.723,48 /3.817,04

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 18.278,91 /18.633,48
İkibuçuk altın alış/satış: 9.026,62/ 9.169,93
Ziynet altın alış/satış: 3.610,65 /3.681,52

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