7 Kasım gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

Haftaya 9,59 TL'den başlayan dolar hafta boyu yaklaşık yüzde 1,03 değer kazandı ve haftayı 9,69 TL'den kapattı. Dolarda görülen yükseliş altın fiyatlarını da etkiliyor. Ons ve gram altın yönünü yukarı çevirdi. Ons altın haftayı bin 818 TL'den kapattı. İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...
Haftaya bin 783 dolardan başlayan ons altın hafta boyu yaklaşık yüzde 1,99 değer kazandı ve bin 818 dolara kadar ulaştı. Ons altının alışı 17 bin 591,92 TL.
Türk yatırımcılarının favorisi gram altın haftayı 565 TL'den kapattı.
Spot altın alış/satış: 565,63/ 565,97
Çeyrek altın alış/satış: 902,66 /923,20
Yarım altın alış/satış: 1.799,68 /1.846,41
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.741,00/ 3.798,00
Gremse altın alış/satış: 9.026,62 /9.232,04
Ata altın alış/satış: 3.723,48 /3.817,04
Beşli altın alış/satış: 18.278,91 /18.633,48
İkibuçuk altın alış/satış: 9.026,62/ 9.169,93
Ziynet altın alış/satış: 3.610,65 /3.681,52
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