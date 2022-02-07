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7 Şubat Shiba coin ne kadar? Shiba coin neden yükseldi? 7 Şubat 2022 Pazartesi

07.02.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shiba coinde yaşanan artış yatırım yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Shiba coin'deki artışın nedeni ve son gelişmeler merak konusu oldu. Bitcoin ve Ethereum'da durgunluk yaşanırken Shiba Coin'de hareketlilik olması dikkatleri çekti. Peki Shiba coin ne kadar? Shiba coin neden yükseldi? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Shiba coin'de son durum...

7 Şubat Shiba coin ne kadar? Shiba coin neden yükseldi? 7 Şubat 2022 Pazartesi

Shiba coin 7 Şubat Pazartesi yaşanan artış dolayısıyla gündem oldu. Dogecoin gibi bir şaka parası olan Shiba coin yükselişiyle dikatleri üzerine çekti. İki sene önce Ryoshi isimli firma tarafından oluşturulan Shiba Coin'e ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Shiba coin ne kadar? Shiba coin neden yükseldi? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. 7 Şubat 2022 Pazartesi Shiba Coin fiyatlarını ve yükselişe ilişkin ayrıntılaru haberimizde derledik.

7 ŞUBAT SHİBA COİN NE KADAR?

Yüzde 0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerlerken 24 saatlik hacmi ise $684,76M oldu.

SHİBA COİN NEDEN YÜKSELDİ? 7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

Shiba coin şu anb için 0,00002268 dolar seviyesinde bulunuyor. yüzde 0,70 değer kaybı yaşayan Shiba Coin, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerledi. Shiba Coin'in 24 saatlik hacmi ise $684,76M.

Shiba Coin'in yakın zamanda yakımının olacağı öngörülüyor. Bu durumun etkilemiş olabileceği ifade ediliyor.

SHİBA İNU NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.

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