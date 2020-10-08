8 Ekim 2020 Perşembe KAP haberleri... KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket ve BİST haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 8 Ekim 2020 Perşembe son eklenen KAP haberleri..

8 EKİM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 8 Ekim KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılacak.

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini aşağıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Bilindiği üzere bazı şirketler bölünmeye giderek bedelli için SPK'ya başvurmuştu. Bu şirketlerin bedelli onayı alıp almadığına dair anlık KAP duyuruları da linkte yer alacaktır.