8 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Haftanın 5. gününde, altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bir önceki gün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek başladı. Peki 8 Ekim 2021 Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 501,91 TL, satış fiyatı ise 502,01 TL'yi buldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 813,00 TL, satış fiyatı ise 829,00 TL'ye ulaştı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.626,00 TL, satış fiyatı ise 1.658,00 TL olarak haftanın son işlem gününe yüzde 0,30'luk oranla değer kazanarak başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.247,00 TL, satış fiyatı ise 3.302,00 TL olarak güncellendi.



