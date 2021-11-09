FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 9 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

9 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

09.11.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Kasım sabahının ilk saatlerinde altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Altın bilezik fiyatları, doların TL karşısında değer kazanmasıyla yönünü yukarı çevirdi. 18 ayar altın bileziğin alışı 414,90 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Doların etkisi ve altın fiyatlarındaki yükseliş ile altın bilezik fiyatları da artış gösterdi. 9 Kasım sabahında dolar 9,68 TL'ye ulaştı. Gram altın 568 TL'ye ulaşırken ons altın 17 bin 684 TL. 18 ayar altın bilezik 414,25 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 323,96 satışı 324,24 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 414,90 TL'den alınıp 415,25 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 518,34 TL'den alınıyor 518,78 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
İşte gram altının yeni fiyatı!İşte gram altının yeni fiyatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Erdoğan'a TRT payı göndermesi: Biz söyledik diye çekinme

CHP'den Erdoğan'a TRT payı göndermesi: Biz söyledik diye çekinme

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Türk devi marketler zincirini satın alıyor

Türk devi marketler zincirini satın alıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.