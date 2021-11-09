9 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Doların etkisi ve altın fiyatlarındaki yükseliş ile altın bilezik fiyatları da artış gösterdi. 9 Kasım sabahında dolar 9,68 TL'ye ulaştı. Gram altın 568 TL'ye ulaşırken ons altın 17 bin 684 TL. 18 ayar altın bilezik 414,25 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 323,96 satışı 324,24 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 414,90 TL'den alınıp 415,25 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 518,34 TL'den alınıyor 518,78 TL'den satılıyor.

