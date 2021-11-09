9 Kasım gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,02 değer kazanan dolar 9,70 TL oldu. Türk yatırımcılarının favorisi gram altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,87 değer kazandı. Yarım altının alışı bin 813 TL oldu. İşte gram, yarım, çeyrek altında son durum...

ONS ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,97 değer kazanan ons altın bin 822 dolar. Ons altının alışı 17 bin 684,16 TL satışı ise 17 bin 689,17 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

En çok araştırılan altınlardan olan gram altın 568 TL oldu.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 568,57 /568,67

Çeyrek altın alış/satış: 909,36 /930,05

Yarım altın alış/satış: 1.813,04/ 1.860,11

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.770,00/ 3.827,00

Gremse altın alış/satış: 9.093,63 /9.300,53

Ata altın alış/satış: 3.751,12 /3.845,36

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 18.414,60 /18.771,72

İkibuçuk altın alış/satış: 9.093,63 /9.237,96

Ziynet altın alış/satış: 3.637,45/ 3.708,84

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