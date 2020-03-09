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ABD borsalarında işlemler durduruldu

BORSA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle başladı. Risk-off modu sert kayıpları beraberinde getirirken, Borsa İstanbul'da da satışlar yoğunlaştı.

ABD borsalarında işlemler durduruldu

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler görülüyor.

Ham petrol fiyatlarında yüzde 31'e varan sert düşüş ABD borsalarını da vurdu.

Dow Jones Endeksi açılışta yüzde 7'den fazla düşerken S&P 500 Endeksi yüzde 7 düştü, endeks böylece 19 Şubat'taki rekorundan beri yüzde 20'ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta yüzde 6.7 civarında geriledi.

Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alındıktan sonra tektar başladı.

S&P 500 Endeksi'ndeki yüzde 7'lik düşüş sonrası Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Düşüş yüzde 20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi de saat 16.57 itibarıyla yüzde 6,83 ekside, 102 bin puandan işlem görüyor.

OPEC'in petrol kısıntısı konusunda anlaşma sağlayamaması bugün dünya borsalarını vurdu. Avrupa ve Asya borsalarında da sert satışlar görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, petrol,

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