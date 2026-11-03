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AVM'deki mağazaya 'indirim' cezası: Reklamları durduruluyor

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazanın yanıltıcı nitelikteki '2. ürüne yüzde 50 indirim' reklamına 108 bin 370 TL ceza geldi.

AVM'deki mağazaya 'indirim' cezası: Reklamları durduruluyor
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazaya uygulanmasına karar verilen ceza ile ilgili detayları açıkladı.

AVM deki mağazaya indirim cezası: Reklamları durduruluyor 1

Kaplan, açıklamasında; Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun tüketicileri yanıltan reklam ve taınıtımlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

"2. ÜRÜNE YÜZDE 50 İNDİRİM" AFİŞLERİYLE TÜM ÜRÜNLERDE İNDİRİM VARMIŞ ALGISI

Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazada, "2. ürüne yüzde 50 indirim" afişlerinin mağaza geneline ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirilerek tüm ürünlerde indirim varmış algısı oluşturulduğunun tespit edildiğini belirten Kaplan, söz konusu mağazayla ilgili kararı da açıkladı.

AVM deki mağazaya indirim cezası: Reklamları durduruluyor 2

108 BİN 370 TL İDARİ PARA CEZASI VE REKLAMLARIN DURDURULMASI KARARI

Kaplan; kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisiyle sınırlı olmasına rağmen tüketicilerde oluşan yanıltıcı algı nedeniyle ilgili mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşların haklarını korumak ve adil ticari ortamı sağlamak için denetimlerine kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapıldı.

AVM deki mağazaya indirim cezası: Reklamları durduruluyor 3

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Anahtar Kelimeler:
AVM mağaza
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