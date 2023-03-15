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ABD’deki banka krizi Avrupa’ya da sıçradı: Credit Suisse, Societe Generale ve diğerleri… Hisseler yüzde 25 düştü

15.03.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşanan banka iflasları sonrasında Avrupa’nın en büyük bankalarının hisselerinde de hızlı düşüşler yaşandı. İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla başlayan gerileme Avrupa borsalarında paniğe neden oldu. bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 25'e ulaştı.

ABD’deki banka krizi Avrupa’ya da sıçradı: Credit Suisse, Societe Generale ve diğerleri… Hisseler yüzde 25 düştü

Credit Suisse, Societe Generale ile birlikte çok sayıda İtalyan bankasının hisselerine Avrupa bankacılık sektöründeki hızlı düşüşün ardından sabah seansında devre kesici uygulandı.

Yapılan yorumlar arasında Avrupa finans sektöründe SVB’nin çöküşü sonrası bir zincirleme etkininin sonucu olarak bir kargaşa içinde olduğu söylenirken Avrupa bankalarının da sorunlarla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyordu. Bugün ise Credit Suisse başta olmak üzere birçok banka hissesinde sert düşüşler görüldü. Söz konusu düşüşün münferit bir olay olmadığını söyleyen piyasa yorumcuları, bulaşma etkisi konusunda endişelerin yükseldiğini dile getiriyor.

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DEV BANKANIN HİSSELERİNDE YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

Credit Suisse hisseleri bugün yüzde 25 gibi ciddi bir düşüş görürken 2 isviçre frangının altındaki fiyatıyla tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve hisse için devre kesici uygulandı.

HİSSELER NEDEN DÜŞÜYOR?

Credit Suisse'in en büyük yatırımcısı olan Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy, yeni bir likidite çağrısı olması bankaya daha fazla fon aktarmayacaklarını söyleyerek endişelerin artmasına neden oldu. Al Khudairy, buna gerekçe olarak daha fazla fon aktarımının yüzde 10 payın üzerinde çıkacağını ve bunun bir düzenleme sorunu olacağını söyledi.

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Bu gelişmelerle saat 14.45 itibarıyla Avrupa'da Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,5 azalarak 438,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,8 değer kaybederek 14.810 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 7.455 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,4 azalışla 6.902 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 8.805 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,9 değer kaybıyla 25.763 puanda bulunuyor.


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