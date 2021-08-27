Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı! Tek kuruş kazandırmadı, Türkiye'nin ilki satışa çıkarıldı

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan ve Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı satışa çıkıyor. 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan havalimanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

"BORCU ÜSTLENENE HEMEN DEVREDİYORUZ"

Bloomberg'e konuşan işletmeci şirket İC İçtaş İcra Kurulu Üyesi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini açıkladı.

"TEK KURUŞ KAZANMADIK"

Şu ana kadar havalimanından tek kuruş kazanmadıklarını öne süren Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye enjeksiyonu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Covid-19 salgını öncesi 2019 yılında havalimanının yolcu sayısı, garanti edilen 1.3 milyon yolcu sayısının sadece yüzde 6'sında kaldı. Havalimanını bu yıl ise 7 binin biraz üzerinde yolcu kullandı.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Zafer Havalimanı'nın açılışını yapmıştı. Açılışa Emine Erdoğan, Binali Yıldırım gibi isimler katılmıştı.



