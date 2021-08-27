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EPGİS açıkladı: ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

27.08.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine yapılan 24 kuruşluk fiyat artışı, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS açıkladı: ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 24 kuruşluk fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 27 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiştir. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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