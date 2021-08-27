EPGİS açıkladı: ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 24 kuruşluk fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 27 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiştir. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) August 26, 2021
27/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 24 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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