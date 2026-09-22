AK Partili isimden çarpıcı çıkış! Herkesin aklındaki o soruyu sordu

600 bine yakın mağdurun olduğu fon krizinde şirket yöneticilerine yönelik tutuklama ve mal varlığı dondurma kararlarını yerinde bulan AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, yürütülen operasyonun bununla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Piyasalara yönelik denetim ve düzenleme sorumluluğu olanların da sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Tayyar, sistemin düzenlenmesi gerektiğini de söyledi.

Fon operasyonu kapsamında ilgili şirket yöneticilerinin gözaltına alınmasını, tutuklamaları, şüphelilerin birinci derece yakınları dahil tüm para hareketlerinin MASAK'a havale edilmesini ve mal varlıklarının dondurulmasını doğru ve yerinde adımlar olarak niteleyen Tayyar, sistemde iğne ucu kadar bile açık bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

HERKESİN AKLINDAKİ O SORUYU SORDU

Madalyonun diğer yüzüne de bakılması gerektiğini savunan Şamil Tayyar, yaşanan tüm bu süreçleri denetlemek ve düzenlemekle sorumlu olanların görmezden gelinip gelinmeyeceğini sordu.

Tayyar, piyasalarda yeniden güven inşa edilmek isteniyorsa denetleyici ve düzenleyici kamu kurumlarının da sil baştan ele alınması gerektiğini belirterek yapılan hiçbir usulsüzlük veya ihmalin kimsenin yanına kalmaması gerektiğini ifade etti.

Şamil Tayyar'ın paylaşımındaki ifadelerin tamamı şu şekilde:

"Fon operasyonunda ilgili şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı, tutuklananlar oldu. Birinci derece yakınları dahil para hareketleri MASAK’a havale edildi. Mal varlıkları donduruldu. Bunlar doğru ve yerinde hareketler. İğne ucu kadar sistemde açık bırakılmamalı. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu olup bitenleri denetlemek ve düzenlemekle sorumlu kamu görevlileri görmezlikten mi gelinecek? Hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam mı edecekler? Beceriksizliğin, sorumsuzluğun veya ihmalin bir faturası olmayacak mı? Piyasalarda yeniden güven inşa edilecekse denetleyici ve düzenleyici kamu kurumları da silbaştan ele alınmalıdır. Yaptığı kimsenin yanına kalmamalıdır."