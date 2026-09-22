FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

600 bine yakın yatırımcı bekliyor! Fonlarda yeni formül gündemde

Fon krizinde gözler tasfiye sürecine çevrildi. SPK'nın 131 fon için süreyi 6 aya çıkarmasının ardından yaklaşık 600 bin yatırımcıyı ilgilendiren süreçte yeni seçenekler değerlendiriliyor.

600 bine yakın yatırımcı bekliyor! Fonlarda yeni formül gündemde
Aleyna Türkmen

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından tasfiye sürecine ilişkin yeni bir karar geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonu için daha önce üç ay olarak belirlenen tasfiye süresini altı aya çıkardı. Sürecin uzatılması, 600 bine yakın yatırımcı açısından fonlardaki paraların ne zaman ödeneceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kararın, fonların portföy yapıları ile piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak alındığı belirtildi. Tasfiye işlemleri kapsamında söz konusu fonların varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarın yatırımcılara ödenmesi planlanıyor.

600 bine yakın yatırımcı bekliyor! Fonlarda yeni formül gündemde 1

TASFİYE SÜRECİ ALTI AYA ÇIKARILDI

Geçen hafta özellikle Pusula ve Tera tarafından işletilen bazı fonların yatırımcılara ödeme yapılamayacağını duyurması ve borsada değer kayıplarının artması sonrasında kamu kurumları ve denetleyici kuruluşlar sürece müdahil oldu. SPK da bunun ardından 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi.

Tasfiyesi gündeme gelen fonlar Tera, Pusula, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef ve Pardus Portföy tarafından yönetiliyordu. Tasfiye döneminde bu 7 portföy yönetim şirketine ait fonlarla ilgili işlemler için Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası yetkilendirildi.

Tasfiye süresinin uzatılması, yatırımcıların fonlardaki varlıklarına ne zaman ulaşabileceğine ilişkin beklentileri de etkiledi. Nefes'te yer alan habere göre uzmanlar, tasfiye sürecinin uzaması ve bazı hisselerde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından sert düşüşlerin görülmesi nedeniyle özellikle küçük yatırımcıların önemli kayıplarla karşılaşabildiğine dikkat çekiyor. Fondaki paraların ne ölçüde ve ne zaman geri alınabileceği konusunda ise belirsizlik bulunduğu ifade ediliyor.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, fonda kalan yatırımcılar arasında para piyasası fonu gibi görece daha düşük riskli fonlara yatırım yapanların mağduriyetinin daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Kubilay'a göre bu durum, hukuki açıdan klasik bir tasfiye sürecinin ötesinde değerlendirilebilecek bir tablo ortaya çıkarıyor.

600 bine yakın yatırımcı bekliyor! Fonlarda yeni formül gündemde 2

131 FON İÇİN ORTAK HAVUZ GÜNDEMDE

Fon krizinin ardından SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun varlıklarının ortak bir havuzda bir araya getirilmesi de değerlendiriliyor. Bloomberg'e konuşan bir yetkili, ekonomi yönetiminin böyle bir havuz kurulması halinde yönetiminin hangi kurum tarafından üstlenileceği konusunda da çalışma yürüttüğünü aktardı.

Ortak havuz seçeneği, geçen hafta bazı fonlarda yatırımcıların paralarını geri alma taleplerinin karşılanamamasıyla başlayan gelişmelerin ardından gündeme geldi. SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonda toplam 18 milyar doların üzerinde yatırım bulunuyor.

Ekonomi yönetiminin değerlendirdiği bir diğer başlık ise nitelikli yatırımcı statüsü için aranan varlık şartının yükseltilmesi. Bloomberg'e konuşan yetkili, halen 10 milyon TL, yaklaşık 205 bin dolar olan alt sınırın daha yüksek bir seviyeye çıkarılmasının değerlendirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Tera ve Pusula gibi şirketlerin fonlarını ilk kuran 10-15 kişi ile ilk çıkış gerçekleştiren 100-200 kişinin durumuna dikkat çekti. Demirtaş, “Bu kişiler incelenip, suç tespit edilirse CLAWBACK (geri alma) yöntemi ile bu kişilerin haksız kazandığı paralar fonzedeler için kullanılabilir” dedi.

600 bine yakın yatırımcı bekliyor! Fonlarda yeni formül gündemde 3

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİLERİN MALVARLIKLARI DONDURULDU

Fon soruşturmasında ayrıca 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri için tedbir uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.

Gürlek ayrıca Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bunlardan 15'inin gözaltına alındığını bildirdi. Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere aktarılması veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a da müzekkereler gönderildi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili isimden çarpıcı çıkış! Herkesin aklındaki o soruyu sorduAK Partili isimden çarpıcı çıkış! Herkesin aklındaki o soruyu sordu
Borsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değiştiBorsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değişti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
293.5
14.954.106.168,25
% 2.8
18:10
TUPRS
414.75
14.815.801.539,75
% -0.6
18:10
AKBNK
72.45
13.809.055.410,80
% 2.48
18:10
ASELS
378
12.509.898.548,50
% 1.41
18:10
YKBNK
36.58
11.871.318.757,22
% 0.94
18:10
Anahtar Kelimeler:
SPK yatırım borsa portföy sermaye piyasası kurulu tera yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.