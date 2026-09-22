600 bine yakın yatırımcı bekliyor! Fonlarda yeni formül gündemde

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından tasfiye sürecine ilişkin yeni bir karar geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonu için daha önce üç ay olarak belirlenen tasfiye süresini altı aya çıkardı. Sürecin uzatılması, 600 bine yakın yatırımcı açısından fonlardaki paraların ne zaman ödeneceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kararın, fonların portföy yapıları ile piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak alındığı belirtildi. Tasfiye işlemleri kapsamında söz konusu fonların varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarın yatırımcılara ödenmesi planlanıyor.

TASFİYE SÜRECİ ALTI AYA ÇIKARILDI

Geçen hafta özellikle Pusula ve Tera tarafından işletilen bazı fonların yatırımcılara ödeme yapılamayacağını duyurması ve borsada değer kayıplarının artması sonrasında kamu kurumları ve denetleyici kuruluşlar sürece müdahil oldu. SPK da bunun ardından 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi.

Tasfiyesi gündeme gelen fonlar Tera, Pusula, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef ve Pardus Portföy tarafından yönetiliyordu. Tasfiye döneminde bu 7 portföy yönetim şirketine ait fonlarla ilgili işlemler için Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası yetkilendirildi.

Tasfiye süresinin uzatılması, yatırımcıların fonlardaki varlıklarına ne zaman ulaşabileceğine ilişkin beklentileri de etkiledi. Nefes'te yer alan habere göre uzmanlar, tasfiye sürecinin uzaması ve bazı hisselerde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından sert düşüşlerin görülmesi nedeniyle özellikle küçük yatırımcıların önemli kayıplarla karşılaşabildiğine dikkat çekiyor. Fondaki paraların ne ölçüde ve ne zaman geri alınabileceği konusunda ise belirsizlik bulunduğu ifade ediliyor.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, fonda kalan yatırımcılar arasında para piyasası fonu gibi görece daha düşük riskli fonlara yatırım yapanların mağduriyetinin daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Kubilay'a göre bu durum, hukuki açıdan klasik bir tasfiye sürecinin ötesinde değerlendirilebilecek bir tablo ortaya çıkarıyor.

131 FON İÇİN ORTAK HAVUZ GÜNDEMDE

Fon krizinin ardından SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun varlıklarının ortak bir havuzda bir araya getirilmesi de değerlendiriliyor. Bloomberg'e konuşan bir yetkili, ekonomi yönetiminin böyle bir havuz kurulması halinde yönetiminin hangi kurum tarafından üstlenileceği konusunda da çalışma yürüttüğünü aktardı.

Ortak havuz seçeneği, geçen hafta bazı fonlarda yatırımcıların paralarını geri alma taleplerinin karşılanamamasıyla başlayan gelişmelerin ardından gündeme geldi. SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonda toplam 18 milyar doların üzerinde yatırım bulunuyor.

Ekonomi yönetiminin değerlendirdiği bir diğer başlık ise nitelikli yatırımcı statüsü için aranan varlık şartının yükseltilmesi. Bloomberg'e konuşan yetkili, halen 10 milyon TL, yaklaşık 205 bin dolar olan alt sınırın daha yüksek bir seviyeye çıkarılmasının değerlendirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Tera ve Pusula gibi şirketlerin fonlarını ilk kuran 10-15 kişi ile ilk çıkış gerçekleştiren 100-200 kişinin durumuna dikkat çekti. Demirtaş, “Bu kişiler incelenip, suç tespit edilirse CLAWBACK (geri alma) yöntemi ile bu kişilerin haksız kazandığı paralar fonzedeler için kullanılabilir” dedi.

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİLERİN MALVARLIKLARI DONDURULDU

Fon soruşturmasında ayrıca 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri için tedbir uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.

Gürlek ayrıca Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bunlardan 15'inin gözaltına alındığını bildirdi. Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere aktarılması veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a da müzekkereler gönderildi.